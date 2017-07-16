SON DAKİKA! EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ PKK'LI TERÖRİSTLER TÜRK JETLERİ TARAFINDAN VURULDU
Kuzey Irak'ın Zap Bölgesi'nde hudut karakollarına saldırı hazırlığındayken tespit edilen PKK'lılar TSK tarafından düzenlenen hava harekatıyla vuruldu. 3 terörist öldürüldü.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Zap Bölgesinde düzenlenen hava harekatı sonucunda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bir mağara ve iki makineli tüfek mevziinin imha edildiğini açıkladı.
EYLEM HAZIRLIĞINDAYKEN BOMBALANDILAR
TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, 16 Temmuz 2017 günü akşam saatlerinde, Irak kuzeyi Zap Bölgesi'nde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğunun tespit edildiği bildirildi.
3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Açıklamanın devamında bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik olarak Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonucunda, 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği; bir mağara ve iki makinalı tüfek mevziinin imha edildiği kaydedildi.
Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü aktarıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Pkk'nın Güvenli Ev Dediği Hücreye Yapılan Baskında Kadın Terörist Yakalandı
- Lice'de Teröre Aman Verilmiyor! 3 Pkk'lı Terörist Öldürüldü
- Meslek Liseli Nuriye, Hacettepe Tıbbı Kazandım Diye Tüm Türkiye'yi Kandıran
- Ders Kitabına Giren Kutup Ayılı Karikatürle İlgili Tartışmalara Çizeri Cevap Verdi: Sorsanız Söylerdim
- İstanbullular Dikkat! Derbi Öncesi Kapatılacak Yollar Belli Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
- Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
- Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
- Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
- Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar