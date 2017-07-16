Türk Silahlı Kuvvetleri, Zap Bölgesinde düzenlenen hava harekatı sonucunda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, bir mağara ve iki makineli tüfek mevziinin imha edildiğini açıkladı.

EYLEM HAZIRLIĞINDAYKEN BOMBALANDILAR

TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, 16 Temmuz 2017 günü akşam saatlerinde, Irak kuzeyi Zap Bölgesi'nde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığı içerisinde olduğunun tespit edildiği bildirildi.

3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamanın devamında bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik olarak Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonucunda, 3 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği; bir mağara ve iki makinalı tüfek mevziinin imha edildiği kaydedildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü aktarıldı.

Kaynak: haberinburada