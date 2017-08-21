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Son Dakika! Eski MİT'çi Enver Altaylı Gözaltında

SON DAKİKA! ESKİ MİT'Çİ ENVER ALTAYLI GÖZALTINDA

Eski MİT mensubu Enver Altaylı FETÖ soruşturması kapmasında Antalya'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi.

Tarih : 21 Ağustos 2017, 14:40
Puan Ver : Son Dakika! Eski Mit'çi Enver Altaylı Gözaltında(10/10)6

Sözcü'nün haberine göre, FETÖ ile bağlantılı Ankara merkezli bir operasyon başladı. Operasyonda ilgi çekici bir isim de var. Eski MİT mensubu Enver Altaylı da, Antalya'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi.

TALAT AYDEMİR'İN DARBE GİRİŞİMİNE KATILMIŞTI

73 yaşındaki Altaylı, Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nde okumuş, 1960'da Talat Aydemir'in darbe girişimine katıldığı için tutuklanmıştı. 1968'de MİT'te çalışmaya başlayan Altaylı'nın Fetullah Gülen'e yakın bazı isimlerle bağlantısı olduğu öne sürülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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