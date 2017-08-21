Sözcü'nün haberine göre, FETÖ ile bağlantılı Ankara merkezli bir operasyon başladı. Operasyonda ilgi çekici bir isim de var. Eski MİT mensubu Enver Altaylı da, Antalya'da gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi.

TALAT AYDEMİR'İN DARBE GİRİŞİMİNE KATILMIŞTI

73 yaşındaki Altaylı, Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nde okumuş, 1960'da Talat Aydemir'in darbe girişimine katıldığı için tutuklanmıştı. 1968'de MİT'te çalışmaya başlayan Altaylı'nın Fetullah Gülen'e yakın bazı isimlerle bağlantısı olduğu öne sürülüyor.

Kaynak: haberinburada