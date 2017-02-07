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son dakika! esad'dan trump açıklaması!

SON DAKİKA! ESAD'DAN TRUMP AÇIKLAMASI!

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan son dakika açıklamaları geldi. Esad; "ABD Başkanı Donald Trump'ın önceliğinin IŞİD'le mücadele olması umut vaadedici ancak herhangi bir şey beklemek için erken" dedi.

Tarih : 07 Şubat 2017, 10:45
Puan Ver : Son Dakika! Esad'dan Trump Açıklaması!(5/10)6


Suriye'den son dakika açıklamaları peş peşe geldi. Uluslararası haber ajansları Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Belçika medyasına verdiği röportajlardan bazı bölümleri acil olarak geçti.

 

SANA haber ajansının yayınladığı Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Belçika medyasına verdiği röportajdan satır başları,

 

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad Şam'ı ziyaret eden Belçikalı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Esad: Trump "ABD ve Rusya'nın, İslami aşırıcıklıkla mücadelede işbirliği yapması Suriye'deki terörizmle savaşta olumlu bir etki yaratacaktır" ifadelerini kullandı.

 

Esad ayrıca, Astana görüşmelerinin ikinci turunun yapılmasının olumlu olduğunu belirtti.

Esad: "Astana, Suriye'deki savaş sırasında başlatılan girişimlerden biridir ve bu, Suriyeliler arasındaki diyalogla ilgilidir. Şimdi, Astana'yı yargılamak için henüz erken çünkü birinci görüşmeler olumluydu ayrıca Suriye birliğinin ilkeleri, Suriyelilerin geleceğine karar verme konusundaydı." şeklinde konuştu.



 



kaynak:gazetevatan








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