Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye Afrin operasyonunu durdurma çağrısı yapan karar tasarısına sert çıktı. Erdoğan, Avrupa Parlamentosu'na rest çekip "Boşuna heveslenmeyin. İşimiz bitmedikçe Afrin'den çıkmayacağız." dedi.

AVRUPA'YA REST ÇEKTİ: İŞİMİZ BİTMEDİKÇE ÇIKMAYACAĞIZ

Liseliler Destan Yazıyor Şiir ve Kompozisyon Yarışması Ödül Töreni'nde konuşan Erdoğan "Avrupa Parlamentosu'nda Afrin ile alakalı olarak bizim oradaki harekatı durdurmamız istenecekmiş, isteniyormuş vesaire. Genişlemeden sorumlu bayan var bir tane o da böyle arzuda bulunmuş. Boşuna heveslenmeyin, işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız. Türkiye'ye Avrupa Parlamentosunun söyleyebileceği hiçbir söz yoktur ve bu sözlerin hepsi de bizim bir kulağımızdan girer, öbüründen çıkar." diyerek Avrupa Parlamentosu'na rest çekti.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"OKUL ÖNLERİNDE GENÇLERİN ELİNDE SİGARA GÖRDÜĞÜMDE KAHROLUYORUM"

Yabancı kelime kullanma hastalığı var. Tabi diyeceksiniz ki "sayın cumhurbaşkanım siz ne işe yarıyorsunuz?" Öyle bir berbat alışkanlık ki, ne dersen de...

Sigara kampanyamız gibi... En yakın arkadaşlarımız dahi konuşuyoruz, konuşuyoruz. 'Söz' diyor, bir ay sonra bakıyorsun yine affedersiniz leş gibi sigara kokuyor.

Bu da böyle bir alışkanlık. Gençler aranızda inşallah sigara içen yoktur. Gençler ben sizi çok seviyorum. Okulların önünde ellerinde sigara gördüğümde kahroluyorum.

YABANCI KELİME KULLANMA HASTALIĞI TAHAMMÜL SINIRLARINI AŞTI

Tabelalarda, yazışmalarda ve konuşmalarda şahit olduğumuz yabancı kelime kullanma hastalığı artık tahammül sınırını aşan bir boyuta ulaştı.

İnternet kafe. Kafe. Ya bizim kıraathanemize ne oldu? Kıraathane kumar oynama yeri değildir. Okuma evidir, okuma yeridir.

Oralarda hem kitaplarımızı okuyalım, hem çayımızı kahvemizi içelim. Ama şimdi evler bile adeta kafe house oldu. Böyle şey olur mu? Ancak bu konuda arzu ettiğim hassasiyeti göremediğimi de belirtmek durumundayım. Bu meselenin de üstesinden geleceğiz. Ben size inanıyorum.

"BU İŞ BİTİYOR, BİTECEK"

Afrin harekatının talimatını verdik. Tabi teröristlerin hesabı farklıydı. Ama bilmiyor ki hesapların üstünde bir hesap var, o da Allah'ın hesabıdır. Ve ne oldu? Tüm kuzeydeki o terör koridorunu rabbimin lütfuyla temizlemeye başladık. Salona girerken sordum. Şu anda etkisiz hale getirilen terörist sayısı ne oldu? 3525. Artık her şey an meselesi. Bu iş bitiyor bitecek. Az kaldı.

AVRUPA'YA SERT SÖZLER

Avrupa Parlamentosu'nda Afrin ile alakalı olarak bizim oradaki harekatı istenecekmiş, isteniyormuş vesaire. Genişlemeden sorumlu bayan var bir tane, böyle bir arzuda bulunmuş. Boşuna heveslenmeyin, işimiz bitmedikçe oradan çıkmayacağız. Bunu bilesiniz. Türkiye bir şamar oğlanı değildir. Dolayısıyla orada işimiz bitecek, 3,5 milyon Suriyeli kardeşim benim ülkemde şu anda misafir ediliyor. Ey AP, sen burada benden hangi yükü aldın da benden bunu istiyorsun? Türkiye'ye, AP'nin söyleyebileceği hiçbir söz yoktur. Bu sözler de bizim bir kulağımızdan girer ötekinden çıkar."

Kaynak: haberinburada