Çocukken Bacaklarıyla Dalga Geçilen Modeli Şimdi Görenler Gözlerini Alamıyor
İngiltere, Türk Vatandaşlarına Verdiği Süresiz Oturum İznini Kaldırdı
Polisi Görünce Balkondan Atladı, Kırık 2 Ayakla Kaçmaya Devam Etti
Son Dakika! Erdoğan'dan Ap'ye: Aklınızı Kendinize Saklayın
Ameliyatsız 26 Kilo Veren Zerrin Özer, Genç Kız Gibi Oldu
Türk Mühendisler Geliştirdi! Artık Havalimanlarında Kuş Uçmayacak
4,5 Yaşındaki Kıza Tecavüz Etmişti! Cezası Belli Oldu
Yasak Aşkıyla Ölüme Atlayan Gencin Karısından Mesaj Var!
6 İlde Büyük Çiftlik Bank Operasyonu! Çok Sayıda Gözaltı Var
Sürünerek Kaçarken Güvenlik Kamerasına Yakalanan Hırsızlar Polis Çıktı
Mucize Kurtuluş! 5. Kattan Atlayan Gürcü Kadın, Park Halindeki Aracın Üstüne Düştü
Skandal Karar! Yunanistan, Darbecilerin İadesini 3 Kez Reddetti
Son Dakika! Astana Zirvesinde Karar Çıktı: 2. Liderler Zirvesi 4 Nisan'da Ankara'da Yapılacak
Aym, Fetö'den Yargılanan Şahin Alpay İçin 2. Kez İhlal Kararı Verdi
2009 Yılı Polis Koleji Sınavı Soruşturmasında 49 Fetö Şüphelisi İçin Yakalama Kararı
Sivaslının Evinden Tarih Çıktı! El Yazması Kur'an-I Kerim Bulundu
Fetö Abisinin Bilgisayarından Cinsel İçerikli Çocuk Videoları Çıktı
Trabzonsporlu Okay Yokuşlu'nun Serbest Kalma Bedeli 7.5 Milyon Euro
Galatasaray Fenerbahçe Deplasmanına Çıkıyor! İşte Muhtemel 11
Halepçe Katliamının 30. Yılında Acılar Hala Çok Taze

Son Dakika! Erdoğan'dan AP'ye: Aklınızı Kendinize Saklayın

SON DAKİKA! ERDOĞAN'DAN AP'YE: AKLINIZI KENDİNİZE SAKLAYIN

Son Dakika! Erzurum'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Parlamentosunun "Afrin'den çekilin" önerisine sert çıktı ve "Aklınızı kendinize saklayın" dedi.

Tarih : 16 Mart 2018, 14:50
Puan Ver : Son Dakika! Erdoğan'dan Ap'ye: Aklınızı Kendinize Saklayın(7/10)3

Erzurum'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afrin'den çekilin" diyen Avrupa Parlamentosuna sert çıktı.

Erdoğan, "Aklınızı kendinize saklayın" dedi.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Erdoğan  Dan  Ap  Ye  Aklınızı  Kendinize  Saklayın    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER