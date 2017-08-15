Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Görüşmenin gündemi terör ve Suriye'deki gelişmeler oldu.

"FRANSIZ GAZETECİNİN TUTUKLU OLMASINDAN ENDİŞELİYİZ"

Macron'un Erdoğan'a, gazetecilik bölümü okuyan Fransız öğrenci Loup Bureau'nun Türkiye'de tutuklanmasından dolayı endişeli olduğunu söylediği ve Bureau'nun kısa süre içerisinde Fransa'ya dönmesini temenni ettiği ifade edildi.

YENİDEN GÖRÜŞECEKLER

İki lider gelecek hafta yeniden görüşmek konusunda fikir birliğine vardı.

Kaynak: haberinburada