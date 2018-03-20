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SON DAKİKA! ERDOĞAN ERKEN SEÇİM İDDİALARINA NOKTAYI KOYDU


Son dakika! Erdoğan erken seçim iddialarına noktayı koydu
Tarih : 20 Mart 2018, 17:40
Puan Ver : Son Dakika! Erdoğan Erken Seçim İddialarına Noktayı Koydu(6/10)2

Erken seçim iddialarıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 2019 Mart ve Kasım aylarında olacağını vurguladı.

"YERELDE GÖNÜLLÜ İŞ BİRLİĞİ OLABİLİR"

İstanbul'daki vekillerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerde ittifak hakkında da "Yerelde gönüllü iş birliği olabilir" ifadesini kullandı.

"ÇOK ÇALIŞMALIYIZ, SAHADA OLMALIYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapılacak olan bu seçimler için çok fazla çalışmalıyız, sahada olmalıyız ve çalmadık kapı bırakmamalıyız." ifadelerine kullandı.

AK PARTİLİ VEKİLLERE: DAHA FAZLA YÖNELİN

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'un AK Parti milletvekillerinden, "Seçim sürecine daha fazla yönelmelerini ve çok daha fazla çalışmalarını" istediği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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