Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Rusya işgali altında bulunan Kırım'da iki Tatar liderin serbest bırakıldığını ve ardından Türkiye'ye gönderildiğini söyledi.

POROŞENKO, ERDOĞAN' A TEŞEKKÜR ETTİ

Poroşenko, Kırımlı muhaliflerin serbest bırakılmasındaki rolünden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

ANKARA'YA GELEN İKİ LİDER, YARIN KIEV'E GİDECEK

Kırımlı iki liderin Ankara'ya geldiği, yarın ise Kiev'e gidecekleri belirtildi.

2014'TEN BERİ RUSYA'NIN İŞGALİ ALTINDA

2014'te Kırım'ı uluslararası hukuka aykırı olarak ilhak eden Rusya, yayılmacı siyasetini burada bırakmadı. Bir yandan Kırım'daki muhaliflere baskı uygulayan Moskova, diğer yandan da Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıları desteklemeye devam ediyor.

Kaynak: haberinburada