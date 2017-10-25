SON DAKİKA! ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ, KIRIMLI LİDERLER SERBEST BIRAKILDI
Rusya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devreye girmesiyle Kırımlı iki Tatar lideri serbest bıraktı. Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Erdoğan'a teşekkür etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Rusya işgali altında bulunan Kırım'da iki Tatar liderin serbest bırakıldığını ve ardından Türkiye'ye gönderildiğini söyledi.
POROŞENKO, ERDOĞAN' A TEŞEKKÜR ETTİ
Poroşenko, Kırımlı muhaliflerin serbest bırakılmasındaki rolünden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
ANKARA'YA GELEN İKİ LİDER, YARIN KIEV'E GİDECEK
Kırımlı iki liderin Ankara'ya geldiği, yarın ise Kiev'e gidecekleri belirtildi.
2014'TEN BERİ RUSYA'NIN İŞGALİ ALTINDA
2014'te Kırım'ı uluslararası hukuka aykırı olarak ilhak eden Rusya, yayılmacı siyasetini burada bırakmadı. Bir yandan Kırım'daki muhaliflere baskı uygulayan Moskova, diğer yandan da Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıları desteklemeye devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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