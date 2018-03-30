Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda Suriye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. İki lider işbirliği konusundaki kararlılığı teyit etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump görüşmesinde, ikili ve bölgesel konularda görüş teatisinde bulunuldu.

İŞBİRLİĞİ KONUSUNDA KARARLILIK TEYİT EDİLDİ

Erdoğan ile Trump görüşmesinde, Suriye ve Irak'taki son gelişmelerin yanı sıra terörle mücadele konusu ele alındı. İki lider müttefiklik ruhuna uygun biçimde iş birliği ve koordinasyonu daha da artırma kararlılıklarını teyit etti. Trump ve Erdoğan ayrıca Gazze'de İsrail'in 15 Filistinliyi öldürdüğü saldırıyı değerlendirdi.

"SURİYE'DEN ÇEKİLECEĞİZ"

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, "Yakın zamanda Suriye'den çekileceğiz. Bırakalım Suriye ile başkaları ilgilensin Suriye'de olmamızın tek nedeni DAEŞ'ti. DAEŞ'le mücadele amacımıza büyük oranda ulaştık." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: haberinburada