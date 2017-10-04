SON DAKİKA! EMRAH SERBES'İN ÇARPTIĞI ARAÇTA BABA - KIZIN ARDINDAN ANNE DE HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika... Yazar Emrah Serbes'in arkadan çarptığı araçta baba kızın ardından şimdi de yoğun bakımda tedavi gören anne Nilgün Özçelik hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 3'e çıktı.
Yazar Emrah Serbes'in 22 Eylül'de İzmir'de arkadan çarptığı araçta yaralanan Nilgün Özçelik yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı böylece üçe yükseldi.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU
Kazada Nilgün Özçelik'in kızı Zeynep Özçelik ve kocası Ayhan Özçelik de hayatını kaybetmişti. Kazadan sonra aracı kullandığını söyleyen Kenan Doğru tutuklanmış ancak daha sonra Emrah Serbes aracı Doğru'nun değil kendisinin kullandığını itiraf ederek teslim olmuştu. Nilgün Özçelik 22 Eylül'den beri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımdaydı.
AİLEDEN GERİYE BİR TEK OĞUL KALDI
Aileden geriye bir tek oğul Ahmet Özçelik kaldı. Geçtiğimiz günlerde basına açıklama yapan Özçelik "Geriye bir tek annem kaldı, babamın tek emaneti o" demişti.
Kaynak: Milliyet
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
- Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar