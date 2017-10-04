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Son Dakika! Emrah Serbes'in Çarptığı Araçta Baba - Kızın Ardından Anne de Hayatını Kaybetti

SON DAKİKA! EMRAH SERBES'İN ÇARPTIĞI ARAÇTA BABA - KIZIN ARDINDAN ANNE DE HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika... Yazar Emrah Serbes'in arkadan çarptığı araçta baba kızın ardından şimdi de yoğun bakımda tedavi gören anne Nilgün Özçelik hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

Tarih : 04 Ekim 2017, 00:10
Puan Ver : Son Dakika! Emrah Serbes'in Çarptığı Araçta Baba - Kızın Ardından Anne De Hayatını Kaybetti(8/10)4

Yazar Emrah Serbes'in 22 Eylül'de İzmir'de arkadan çarptığı araçta yaralanan Nilgün Özçelik yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı böylece üçe yükseldi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU

Kazada Nilgün Özçelik'in kızı Zeynep Özçelik ve kocası Ayhan Özçelik de hayatını kaybetmişti. Kazadan sonra aracı kullandığını söyleyen Kenan Doğru tutuklanmış ancak daha sonra Emrah Serbes aracı Doğru'nun değil kendisinin kullandığını itiraf ederek teslim olmuştu. Nilgün Özçelik 22 Eylül'den beri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımdaydı.

AİLEDEN GERİYE BİR TEK OĞUL KALDI

Aileden geriye bir tek oğul Ahmet Özçelik kaldı. Geçtiğimiz günlerde basına açıklama yapan Özçelik "Geriye bir tek annem kaldı, babamın tek emaneti o" demişti.

Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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