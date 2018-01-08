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SON DAKİKA! EKONOMİDEN SEVİNDİREN HABER! SANAYİ ÜRETİMİ YÜZDE, 7 ARTTI


Son Dakika! Ekonomiden Sevindiren Haber! Sanayi Üretimi Yüzde, 7 Arttı
Tarih : 08 Ocak 2018, 11:10
Puan Ver : Son Dakika! Ekonomiden Sevindiren Haber! Sanayi Üretimi Yüzde, 7 Arttı(8/10)4

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK), Kasım ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi Kasım'da bir önceki aya göre yüzde 0.3 oranında artış gösterdi. Bir önceki yılın aynı ayına göre ise artış yüzde 7 oldu.

SEKTÖRE GÖRE ARTIŞLAR

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,7 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 0,3 ARTTI

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2 artarken imalat sanayi sektörü endeksi aynı kaldı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,8 arttı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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