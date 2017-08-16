Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 18.53'de Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini ise 5.86 kilometre olarak duyurdu.

Ayrıntılar birazdan geliyor...

Kaynak: haberinburada