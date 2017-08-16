SON DAKİKA! EGE DENİZİ'NDE 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ
Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 18.53'de Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini ise 5.86 kilometre olarak duyurdu.
Ayrıntılar birazdan geliyor...
Kaynak: haberinburada
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