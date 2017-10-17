CHP eski Genel Başkanı ve Antalya milletvekili Deniz Baykal, kafatasındaki basıncın artması nedeniyle akşam saatlerinde üçüncü kez ameliyata alınmıştı.

Baykal'ın durumu hakkında açıklama yapan Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş, hastanın şu anda uyutulduğunu, bilincinin kapalı olduğunu belirterek "Durumu ağır, hayati tehlikesi var"

Doktor İbiş şunları söyledi:

"HAYATİ TEHLİKESİ HER AN VAR"

Baykal'ın beynindeki kanama ve ödem üst düzeyde seyrediyor. Yoğun bakımda tedavisi devam edecek. Hep bunu söyledik, olayın ilk başladığı anda hayati tehlikesi var zaten, çünkü hep dedik ki ciddi bir durum bu. Ağır bir beyin hasarı ve o hayati tehlike her an var. Yine de var elbette ki ama bu hastaneye geldiği anda da vardı. Yoğun bakımda yoğun bir tedavi altında olması hayati tehlikesi olduğu anlamına geliyor.

"UMUDUMUZU KORUYORUZ AMA BAZI OLUMSUZLUKLAR YAŞIYORUZ"

Şu ana kadar çok daha iyi sonuçları görebilme umudumuzu hep koruduk, ancak gelinen tablo içerisinde, elbette ki umutlarımızı yine koruyoruz ama bazı olumsuzlukları yaşadığımızı da sizler de biliyorsunuz, sizlerle de paylaşıyoruz.

BİLİNCİ KAPALI

Olayın olduğu andan itibaren durumu ciddi, ciddiyet devam ediyor. Bilinci kapalı durumda, şu an öyle olması doktorların tercihi. Duyacağı her ses daha fazla oksijen ihtiyacı demek. O yüzden şimdilik uyutuluyor.

Kaynak: haberinburada