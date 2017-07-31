Son Dakika! Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez emekliliğini talep eden dilekçesini sundu.

Bu akşam Başbakanlık tarafından kabul edilerek yürürlüğe konulan dilekçe ile Görmez emekliye ayrıldı

YERİNE VEKALET EDECEK İSİM BELLİ OLDU

Görmez'in yerine Din İşleri yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş vekalet edecek.

ERDOĞAN İDDİALARI DOĞRULAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun ardından Ankara'da yaptığı basın toplantısında Görmez'in istifa edip etmediği yönündeki bir soruya "Şu anda henüz böyle atılmış bir adım söz konusu değil. Fakat geleceğe yönelik sayın başkanın farklı bir görevle devam şeklinde bir talebi söz konusu. Bu da tabi ki Sayın Başbakan'la görüşülerek değerlendirilecek bir konudur. Ama şu an Sayın Başkan'ın görevden alınması ya da ayrılması söz konusu değildir" cevabını vermişti.

MEHMET GÖRMEZ KİMDİR?

1959 yılında Gaziantep'te doğdu. İlk öğrenimini Nizip'te, orta öğrenimini Gaziantep İmam-Hatip Lisesinde tamamladı. 1983'te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde yüksek öğrenime başladı.Bir yandan yüksek öğrenimini sürdürürken, diğer yandan önce Kırıkkale'de Kur'an kursu öğreticiliği, ardından Ankara'nın değişik semtlerinde imam-hatiplik ve vaizlik görevlerinde bulundu.1987'de yüksek öğrenimini tamamlayıp Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalında yüksek lisans yapmaya başladı. 1988'de bir yıl süreyle Kahire Üniversitesinde inceleme ve araştırmalarda bulundu. 1990'da "Musa Carullah Bigiyef, Hayatı, Fikirleri ve eserleri" adlı tezi ile yüksek lisansını tamamladı ve doktora çalışmasına başladı.1994'te "Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu" adlı teziyle doktorasını bitirdi. Ayrıca doktora çalışması, 1995'te Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Birincilik Ödülü aldı.1995-1997 yıllarında Ahmet Yesevi Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde dersler verdi. Diğer taraftan Anadolu Üniversitesi İlahiyat ön lisans programının hazırlanmasında görev aldı. 1997-1998 yıllarında inceleme ve araştırmalar yapmak üzere İngiltere'de bulundu.1998'de yardımcı doçent, 1999'da doçent, 2006 yılında da profesör oldu. 2001-2003 yıllarında Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde dersler verdi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi iken 13.08.2003'ten itibaren Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Prof. Dr. Mehmet Görmez, 11.11.2010 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı olarak atandı.Yayınlanmış birçok eseri bulunan Prof. Dr. Mehmet Görmez, evli ve üç çocuk babası olup Arapça ve İngilizce bilmektedir.1988-1999 yılları arasında Mısır'da Kahire Üniversitesinde inceleme ve araştırmalarda bulundu.Aynı zamanda 1997-1998 yıllarında İngiltere'de de inceleme ve araştırmalarda bulundu.1995-1997 yılları aradında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeliği Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversitesinde ders verdi.2001-2003 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesinde ders verdi. 2003-2004 yıllarında İslâmi Araştırmalar Dergisi Hadis-Sünnet Özel Sayısı Editörlüğü İslâmiyât Dergisi Editörlüğü yaptı.Anadolu Üniversitesi İlahiyat Ön Lisans Programında görev aldı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı (13.08.2003-11.11.2010)Prof Dr. Mehmet Görmez, 2010'dan bu yana Diyanet İşleri Başkanlığı yürütüyor.

Kaynak: haberinburada