SON DAKİKA! DIŞİŞLERİ'NDEN ABD'YE YALANLAMA: AFRİN KONUSUNDA DİPLOMATİK GÖRÜŞME YOK
Son Dakika! "Türkiye ile Afrin hakkında görüşüyoruz" diyen ABD'ye cevap Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi: Türkiye'nin ABD ile Afrin konusunda bir diplomatik görüşmesi yok.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin ABD ile Afrin konusunda bir diplomatik görüşmesi yok" dedi. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Galloway, "Türkiye ile Afrin hakkında görüşüyoruz" açıklaması yapmıştı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, şu ifadeleri kullandı:
"ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü tarafından dün yapılan bir açıklamada dile getirilen, Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin Afrin bölgesinde gerilimi azaltma seçenekleri üzerinde diplomatik görüşmeler yürütüldüğü iddiası doğru değildir.
Türkiye'nin ABD'yle Afrin konusunda yürüttüğü herhangi bir diplomatik görüşme süreci bulunmamaktadır.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un 15-16 Şubat tarihli son Türkiye ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki Suriye bağlantılı sorunların aşılması amacıyla bir mekanizma tesis edileceğini ve bu çerçevede önceliğin Münbiç'e verileceğini beyan ettiği hatırlanacaktır."
Kaynak: haberinburada
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