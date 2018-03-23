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SON DAKİKA! DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ: ABD İLE FÜZE ALIMI İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ


Son Dakika! Dışişleri Sözcüsü: ABD ile Füze Alımı İçin Görüşüyoruz
Tarih : 23 Mart 2018, 11:50
Puan Ver : Son Dakika! Dışişleri Sözcüsü: Abd İle Füze Alımı İçin Görüşüyoruz(10/10)6

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD görüşmeleri ile ilgili açıklama yaptı. Aksoy "Müsteşar haftaya ABD'ye gidecek. ABD ile ortak görüşe varma üzerinde çalışılacak. Füze alımı için de görüşüyoruz" dedi.

MÜSTEŞAR HAFTAYA GİDEBİLİR

Dışişleri Sözcüsü, Dışişleri Müsteşarının önümüzdeki hafta ABD'ye gidebileceğini söyledi. Münbiç görüşmeleri kapsamında yapılacak ziyarette ABD ile ortak görüşe varma üzerine çalışılacağı belirtildi.

PATRIOTLAR İÇİN GÖRÜŞME SÜRÜYOR

Aksoy, Türkiye'nin ABD'den füze savunma sistemi Patriotları almak için görüşme halinde olduğunu söyledi.

ERBİL'E HAVA SAHASI AÇILABİLİR

Sözcü, Kuzey Irak'a yönelik olası bir operasyon için Bağdat yönetimiyle temas halinde olduklarını belirtti. IKBY'de uluslararası uçuşların yeniden başlamasıyla ilgili konuşan Dışişleri Hami Aksoy, Erbil'e direkt uçuşlar için hava sahasının açılmasının değerlendirildiğini söyledi.

RUSYA'YA KARŞI ABD TEKLİF SUNACAK

Rusların iddiasına göre, Türkiye'nin Rusya'dan satın almak için anlaşma imzaladığı S-400 füze savunma sistemlerine karşı Washington yönetimi kendi teklifini Ankara'ya sunacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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