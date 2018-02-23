SON DAKİKA! DHKP-C'NİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ İSTANBUL'DA YAKALANDI
TERÖR örgütü DHKP-C'nin üst düzey yöneticilerinden M.A., İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
ORTAK OPERASYONLA İSTANBUL'DA YAKALANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgüttü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından DHKP-C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda hakkında yakalama kararı bulunan M.A'nın İstanbul'da olduğu tespit edildi. İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri ile ortaklaşa düzenlenen operasyonda M.A. dün gözaltına alındı.
TERÖRİSTLERE SİLAH VE PATLAYICI TEMİN EDİYORMUŞ
M.A'nın DHKP-C terör örgütü içerisinde Devrimci İşçi Hareketi sorumlusu olduğu ve örgütün Türkiye Komitesi'nin de üst düzey yöneticilerinden biri olduğu ifade edildi. M.A'nın örgüt adına aktif faaliyet yürüten ve yapılan araştırmalarda başta İstanbul olmak üzere sansasyonel eylem arayışı içerisinde olan şahıslarla istihbarat, silah, mühimmat ve güvenli ev temini sağlayan kuryeler ile bağlantıyı sağladığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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