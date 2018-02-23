Emekli Olamayan Bağkur'lu Çiftçiye, Düşük Kredi Verilmesi İçin Protokol İmzalandı
Aşkı İçin Çarşaf Giyerek Kadın Kılığına Giren Genç Yakalandı
İstanbul'da Öldürülen Çiftin Katili: Eşime Muta Nikahı Kıyacaklardı
Afrin'den Güzel Haber! Halk Evlerine Dönmeye Başladı
Bmgk'deki Suriye Oylaması Öncesi Rusya Ateşkesi Kabul Etti
Timsah Balığını Elinden Kaptı, Neye Uğradığını Şaşırdı
Belediyenin Temizlik İşçisinden 13 Yaşındaki Kız Çocuklarına Taciz!
Aksaray'ın Kabusu Kürt Yaşar Yakalandı!
Tavuğa Kekik Diye Bonzai Koyup 1 Kişiyi Öldürmüştü! İşte İstenen Ceza
Yolcular Yumruklar Arasında Kaldı! Otobüs Şoförüne Kano Saldırısı
Fotoğrafları Ortaya Çıktı! İşte Afrin'e Yaklaşan Ypg Konvoyunun Sonu
Vicdansız Sürücü İple Boynundan Araca Bağladığı Köpeği Böyle Sürükledi
İzmir'de Yanan Kadının Kimliği De Sahte Çıktı
Reyhanlı Davasında Karar Çıktı: 53 Can İçin 53 Kez Müebbet!
Doğu Guta'daki Sivil Katliamı İçin Türkiye'den Rusya Ve İran'a Çağrı
Pkk'nın Ezidileri Zorla Silahlandırıp Savaştırmasına Tepkiler Çığ Gibi
Tsk'nın Operasyon Videosunu Silen Youtube'dan Açıklama!
Fenerbahçe Göz Kamaştırıyor! Derbide Yenilmeyi Unuttular
Metro İstasyonunda Yasağı Deldi, Tren Tarafından Metrelerce Sürüklendi
Taşeron İşçi Sınavının Konuları Belli Oldu

SON DAKİKA! DHKP-C'NİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ İSTANBUL'DA YAKALANDI


Son dakika! DHKP-C'nin üst düzey yöneticisi İstanbul'da yakalandı
Tarih : 23 Şubat 2018, 09:50
Puan Ver : Son Dakika! Dhkp-C'nin Üst Düzey Yöneticisi İstanbul'da Yakalandı(7/10)3

TERÖR örgütü DHKP-C'nin üst düzey yöneticilerinden M.A., İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

ORTAK OPERASYONLA İSTANBUL'DA YAKALANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgüttü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından DHKP-C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda hakkında yakalama kararı bulunan M.A'nın İstanbul'da olduğu tespit edildi. İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri ile ortaklaşa düzenlenen operasyonda M.A. dün gözaltına alındı.

TERÖRİSTLERE SİLAH VE PATLAYICI TEMİN EDİYORMUŞ

M.A'nın DHKP-C terör örgütü içerisinde Devrimci İşçi Hareketi sorumlusu olduğu ve örgütün Türkiye Komitesi'nin de üst düzey yöneticilerinden biri olduğu ifade edildi. M.A'nın örgüt adına aktif faaliyet yürüten ve yapılan araştırmalarda başta İstanbul olmak üzere sansasyonel eylem arayışı içerisinde olan şahıslarla istihbarat, silah, mühimmat ve güvenli ev temini sağlayan kuryeler ile bağlantıyı sağladığı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Dhkp-C  Nin  Üst  Düzey  Yöneticisi  İstanbul  Da  Yakalandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER