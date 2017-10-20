Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu

Son Dakika! Deniz Baykal'ın Doktorundan Yeni Açıklama: Cihaz Olmaksızın Solunum Yapabiliyor

SON DAKİKA! DENİZ BAYKAL'IN DOKTORUNDAN YENİ AÇIKLAMA: CİHAZ OLMAKSIZIN SOLUNUM YAPABİLİYOR

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan doktoru Prof. Dr. Erkan İbiş, Baykal'ın destek cihazı olmaksızın solunum yapabildiğini söyledi.

Tarih : 20 Ekim 2017, 19:50
Puan Ver : Son Dakika! Deniz Baykal'ın Doktorundan Yeni Açıklama: Cihaz Olmaksızın Solunum Yapabiliyor(8/10)4

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi gören Eski Cumhuriyet Halk Partsi (CHP) Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.

"MAKİNE DESTEĞİ OLMADAN SOLUNUM MEVCUT"

Erkan İbiş şunları söyledi:

Durumu ciddiyetini koruyor, kötüye gidiş yok. Makine desteği olmadan da solunumu mevcut. Ödem çözülme sürecinde bunun tümümle çözülmesini bekleyemeyiz. Bu günleri aşacaktır. Kanama ortatadan kalkmış durumda. Ödem çözülme sürecinde. Deniz Beyin tedevilere vereceği cevap bunu belirleyecektir. Ama kısa zamanda olmayacağını belirteyim. Şuandaki bulgular stabil. Ani bir şey yok.

"ULUSLARARASI UZMANLARIN VERDİĞİ KARAR UYUYORUZ"

(İlk operasyon olmasaydı daha iyiolurdu iddialarına yönelik) Uluslararası uzmanların verdiği karara uyuyoruz. O protokolde bize bunu yapmamızı söylüyor. Bazıları uzman olabilir, bazıları alanında uzman olmayabişir. Her zaman birim doğrultusunda alınan kararı ve yöntemleri biz uygularız.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Deniz  Baykal  In  Doktorundan  Yeni  Açıklama  Cihaz  Olmaksızın  Solunum  
Yapabiliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER