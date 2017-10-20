SON DAKİKA! DENİZ BAYKAL'IN DOKTORUNDAN YENİ AÇIKLAMA: CİHAZ OLMAKSIZIN SOLUNUM YAPABİLİYOR
Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan doktoru Prof. Dr. Erkan İbiş, Baykal'ın destek cihazı olmaksızın solunum yapabildiğini söyledi.
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi gören Eski Cumhuriyet Halk Partsi (CHP) Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.
"MAKİNE DESTEĞİ OLMADAN SOLUNUM MEVCUT"
Erkan İbiş şunları söyledi:
Durumu ciddiyetini koruyor, kötüye gidiş yok. Makine desteği olmadan da solunumu mevcut. Ödem çözülme sürecinde bunun tümümle çözülmesini bekleyemeyiz. Bu günleri aşacaktır. Kanama ortatadan kalkmış durumda. Ödem çözülme sürecinde. Deniz Beyin tedevilere vereceği cevap bunu belirleyecektir. Ama kısa zamanda olmayacağını belirteyim. Şuandaki bulgular stabil. Ani bir şey yok.
"ULUSLARARASI UZMANLARIN VERDİĞİ KARAR UYUYORUZ"
(İlk operasyon olmasaydı daha iyiolurdu iddialarına yönelik) Uluslararası uzmanların verdiği karara uyuyoruz. O protokolde bize bunu yapmamızı söylüyor. Bazıları uzman olabilir, bazıları alanında uzman olmayabişir. Her zaman birim doğrultusunda alınan kararı ve yöntemleri biz uygularız.
Kaynak: haberinburada
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