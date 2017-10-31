Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarları hakkında yürütülen soruşturma sonucunda firari sanıklar gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ve İlhan Tanır ile aralarında Akın Atalay, Ahmet Şık'ın da bulunduğu 5'i tutuklu 20 sanık hakkında açılan davada, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI ÇIKTI

Bir yıldır devam eden Cumhuriyet Gazetesi davasında ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar; Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Akın Atalay, Emre İper ve Ahmet Kemal Aydoğdu'nun tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dava, 25 Aralık'ta devam edecek.

Akın Atalay ve Murat Sabuncu bir yıl; Ahmet Şık 305 gün; Emre İper ise 208 gündür cezaevinde bulunuyor.

Kaynak: haberinburada