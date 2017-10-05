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SON DAKİKA! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE MELİH GÖKÇEK'İN BEŞTEPE'DEKİ GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ


Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Melih Gökçek'in Beştepe'deki Görüşmesi Sona Erdi
Tarih : 05 Ekim 2017, 23:30
Puan Ver : Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Melih Gökçek'in Beştepe'deki Görüşmesi Sona Erdi(5/10)1

İstifası istendiği iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in akşam saatlerinde Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği sürpriz zirve sona erdi.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Gökçek'in, Erdoğan'ın İran ziyaretinden önce talep ettiği görüşme, Erdoğan'ın davetiyle bu akşam gerçekleşti.

Görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşmenin ardından bir açıklama yapılması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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