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SON DAKİKA! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BEŞTEPE'DE MELİH GÖKÇEK İLE GÖRÜŞÜYOR


Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Melih Gökçek İle Görüşüyor
Tarih : 05 Ekim 2017, 22:00
Puan Ver : Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Melih Gökçek İle Görüşüyor(9/10)5

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, istifası istendiği iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le görüşme gerçekleştiriyor.

İSTİFASININ İSTENDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Gökçek hakkında, parti tarafından 6 büyükşehir belediye başkanıyla birlikte istifasının istendiği iddiaları ortaya atılmış, Gökçek yaptığı açıklamada "böyle bir durum yok" demişti.

ERDOĞAN: GELİNCE İYİ, BIRAK DEYİNCE Mİ KÖTÜ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, İran seyahati dönüşü uçakta gazetecilerin istifa iddialarıyla ilgili sorularına şöyle cevap vermişti:

Bir makama getirilirken her şey iyi güzel, ama benim metal yorgunluğu olarak dediğim durumlarda makamı boşaltılmasının istenilmesi niye yadırganıyor? Kaldı ki istifa ya da görevden ayrılma, bu davada bir sorun olarak görülmemelidir. Nitekim, bir çok arkadaşımız daha önce bir çok görevlerini bırakmışlar, sonra başka görevler almışlardır. Ama dava olarak görmez de, hasbi değil hesabi davranırsan; 'Benim şanım var şerefim var' dersen, kusura bakma ama, partinin şerefi herkesin şerefinin şanının çok daha önündedir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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