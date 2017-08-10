Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki geçişlere sınırlama getirildiğini bildirdi. Tüfenkci, gerekçenin Bal El Hawa Sınır Kapısı'nın işgal edilmesi olduğunu söyledi.

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Kaynak: haberinburada