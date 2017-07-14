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SON DAKİKA! CHP, MECLİS'TEKİ 15 TEMMUZ TÖRENİNE KATILMAYACAK


Son Dakika! CHP, Meclis'teki 15 Temmuz Törenine Katılmayacak
Tarih : 14 Temmuz 2017, 13:20
Puan Ver : Son Dakika! Chp, Meclis'teki 15 Temmuz Törenine Katılmayacak(10/10)6

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, TBMM'de 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle yapılacak olan törene katılmayacaklarını açıkladı. Ağbaba, "AK Parti Genel Başkanı himayesinde yapılacak bu törene biz de Genel Başkanımız da katılmayacak. " dedi.

CHP'nin ayrıca 15 Temmuz için ayrı bir program düzenleyeceği öğrenildi.

KONUŞMA YAPACAKLAR LİSTESİNDE İSMİ YOKTU

15 Temmuz gecesi TBMM Başkanlığı tarafından hazırlanan TBMM'de yapılacak etkinlik programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı, konuşma yapacaklar isimler arasında yer almamıştı.

BAŞBAKAN, "BİZE DE DAVETİYE GELMEDİ" DEMİŞTİ

CHP bu konuyu eleştirmiş Başbakan Binali Yıldırım ise konuyla ilgili soruya, "Bize de davetiye gelmedi. Alınganlık yapmaya gerek yok" cevabını vermişti.

CHP'NİN ARDINDAN HDP DE KATILMAYACAĞINI AÇIKLADI

Ağbaba'nın ardından, HDP sözcüsü Baydemir de, gece yapılacak olan törene katılmayacaklarını ancak Genel Kurul'da olacaklarını açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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