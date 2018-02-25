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Son Dakika! Çekya'da Yakalanan Salih Müslim ile İlgili Türkiye İlk Adımı Attı, İadesi İstendi

SON DAKİKA! ÇEKYA'DA YAKALANAN SALİH MÜSLİM İLE İLGİLİ TÜRKİYE İLK ADIMI ATTI, İADESİ İSTENDİ

Son dakika! Terör örgütü PYD'nin kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya'nın başkenti Prag'da yakalandı. Harekete Dışişleri yetkilileri iadesi için işlem başlattı.

Tarih : 25 Şubat 2018, 12:40
Puan Ver : Son Dakika! Çekya'da Yakalanan Salih Müslim İle İlgili Türkiye İlk Adımı Attı, İadesi İstendi(8/10)4

Terör örgütü PYD'nin kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya'nın başkenti Prag'da yakalandı.

DIŞİŞLERİ DEVREYE GİRDİ

Prag'da olduğunun belirlenmesi üzerine Türkiye, Müslim'in gözaltına alınmasına ilişkin talepte bulunmuştu. Salih Müslim'in iadesi için de Dışişleri Bakanlığı işlemleri başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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