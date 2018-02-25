SON DAKİKA! ÇEKYA'DA YAKALANAN SALİH MÜSLİM İLE İLGİLİ TÜRKİYE İLK ADIMI ATTI, İADESİ İSTENDİ
Son dakika! Terör örgütü PYD'nin kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya'nın başkenti Prag'da yakalandı. Harekete Dışişleri yetkilileri iadesi için işlem başlattı.
Terör örgütü PYD'nin kırmızı bültenle aranan eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya'nın başkenti Prag'da yakalandı.
DIŞİŞLERİ DEVREYE GİRDİ
Prag'da olduğunun belirlenmesi üzerine Türkiye, Müslim'in gözaltına alınmasına ilişkin talepte bulunmuştu. Salih Müslim'in iadesi için de Dışişleri Bakanlığı işlemleri başlattı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Esad Akıllanmıyor! Afrin'e Giremedi, Şimdi Menbiç'i Deneyecek
- 3 Yaşında Bademcik Ameliyat Oldu, Boğazında Unuttukları İğne İle 18 Yıl Yaşadı
- Prag'da Yakalanan Terörist Elebaşı Hakkında Bilmedikleriniz!
- Son Dakika! Çekya'da Yakalanan Salih Müslim İle İlgili Türkiye İlk Adımı Attı, İadesi İstendi
- Son Dakika! Pyd'nin Eski Lideri Salih Müslim Yakalandı
EKONOMİ HABERLERİ
- 3. Havalimanı'nda Temel Atma Töreninden Bin 358 Gün Sonra Işıklar Yakıldı
- Bolu Ve Kars'ta Şap Alarmı! Hayvan Pazarları Kapatıldı
- Ojeli Elleriyle Tamir Ettikleri Traktörü, Topuklu Ayakkabılarıyla Sürdüler
- Gece Yarısından Önce Depoları Doldurun! Pompaya Zam Geldi
- Ünlü Oyuncak Devi Battı! 200'den Fazla Mağazasını Kapatıyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Okuldan Eve Dönerken Başıboş Köpeklerin Saldırısına Uğradı, Cesedini Ailesi Buldu
- Ardahan'da Bulunan Yarbayın Cenazesine Rusya'dan Sonra Polonya Da Talip Oldu
- Beyaz Saray'da Alarm! Bariyerlere Araç Çarptı, Giriş Ve Çıkışlar Kapatıldı
- Yüz Kızartıcı Suçtan Yargılanan Baba, Mahkeme Salonunda Boğazını Kesti
- Vahşet! Arkadaşlarını Eğlendirmek İçin Kediyi Fırına Atıp Öldürdü
Bu Haberle İlgili Yorumlar