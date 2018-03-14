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Son Dakika! Çavuşoğlu Duyurdu: Abd'de Yapılacak Menbiç Görüşmesi Ertelenebilir
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Son Dakika! Çavuşoğlu Duyurdu: ABD'de Yapılacak Menbiç Görüşmesi Ertelenebilir

SON DAKİKA! ÇAVUŞOĞLU DUYURDU: ABD'DE YAPILACAK MENBİÇ GÖRÜŞMESİ ERTELENEBİLİR

Son Dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Tillerson görevden ayrıldığı için 19 Mart'ta ABD ile planladığımız Menbiç görüşmesi ertelenebilir" dedi.

Tarih : 14 Mart 2018, 13:40
Puan Ver : Son Dakika! Çavuşoğlu Duyurdu: Abd'de Yapılacak Menbiç Görüşmesi Ertelenebilir(5/10)1

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova'da ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Tillerson görevden ayrıldığı için Menbiç toplantımız ertelenebilir" açıklamasında bulundu.

"S-400 TESLİMATI HIZLANDIRILACAK"

Lavrov, Rusya'nın S-400'lerin teslimatını hızlandıracağını söyledi. Çavuşoğlu da füze savunma sistemi Türkiye'ye ne kadar çabuk gelirse, o kadar iyi olacağını belirtti.

"MENBİÇ TOPLANTISI ERTELENEBİLİR"

Çavuşoğlu, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı hakkında da şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'nin topraklarında kimsenin tehdit oluşturmaması gerekiyor. Teröristlerin burada barınmaması gerekiyor. ABD Astana'da gözlemci, ne olduğunu görüyorlar. Münbiç ve YPG'nin kontrol ettiği yerlerin istikrara kavuşturulması yönünde bir anlayış var. Çalışma grubu var, Rex Tillerson görevden ayrıldığı için ABD ile yapmayı planladığımız toplantımız ertelenebilir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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