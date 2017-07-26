SON DAKİKA! BÜYÜKELÇİLER KARARNAMESİ YAYINLANDI! MERVE KAVAKÇI KUALA LUMPUR'A ELÇİ OLDU
Yeni büyükelçiler kararnamesi yayınlandı. Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakçı, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan olurken, Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Ahmet Gün ise BM Daimi Temsilcisi oldu.
Dışişleri Bakanlığı'nda yaz dönemi kararnamesiyle çeşitli ülke ve merkezlere atanan bazı büyükelçiler belli oldu.
MERVE KAVAKÇI KUALA LUMPUR'A BÜYÜKELÇİ OLDU
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğine Murat Mercan, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün, Kuala Lumpur Büyükelçiliğine Merve Kavakçı atandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun atanan büyükelçileri telefonla arayarak veya bizzat görüşerek görev yerlerini tebliğ ettiği öğrenildi.
Yaz kararnamesiyle atanan büyükelçilerden bazıları şöyle:
"La Paz-Serap Özcoşkun, Manama-Kemal Demirciler, Seul-Ersin Erçin, Tokyo-Murat Mercan, Malabo-Şebnem Cenk, İslamabad-Mustafa Yurdakul, Tiflis-Ceren Yazgan, Valetta-Başak Türkoğlu, Sofya-Hasan Ulusoy, Kabil-Oğuzhan Ertuğrul, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği-Ahmet Muhtar Gün, Libreville-Süphan Erkula, Stockholm-Emre Yunt, Brüksel-Levent Gümrükçü, Gatemala- Süleyman Gökçe, Santa Domingo-Ela Görkem, Budapeşte- Akif Oktay, Kuala Lumpur-Merve Kavakçı."
MERVE KAVAKÇI KİMDİR?
Fazilet Partisi'nden 18 Nisan 1999 seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak seçildi. 2 Mayıs 1999'da TBMM'de and içme törenine başörtülü gelince meclisten çıkartıldı. Bakanlar kurulu kararıyla ABD vatandaşı olduğunu bildirmediği için vatandaşlıktan çıkartıldı. 1999 yılında ABD'ye yerleşti. Halen Washington'da George Washington Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Merve Kavakçı yeniden T.C. kimliğine kavuşmuştu.
KİTAPLARI
Başörtüsüz Demokrasi: Tarih İçinde Tarih
Örtünün Altında Kalanlar
Siyasetin Oyunu
Dünyanın Güzel İnsanları
Batı'da Müslüman Olmak
ÖDÜLLERİ
Yılın Annesi Ödülü: Ankara Başkent Kadın Platformu Ulusal Gençlik Organizasyonu (1999, Türkiye)
İnsanlığa Hizmet Ödülü: Haus der kulturellen Aktivitat und Toleranz (2000, Avusturya)
İnsan Haklarının Gelişmesi ve Müslüman Kadının Güçlenmesi Çabalarının Tanınmasında
Örnek Hizmet Ödülü Uluslararası Kadın ve Çocuk Derneği (2000, ABD)
En Başarılı Kadınların Tanınması NAACP/GWU (2004, ABD)
Sosyal Adalet Takdirname Belgesi New York Universitesi (2006, ABD)
Dünyanın En Etkili 500 Müslümanı (Georgetown University) (2009, ABD)
Vefa Ödülü: İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) (2011, Türkiye)
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Suriye'de İç Savaştan Zarar Gören Hayvanlar Türkiye'ye Getirildi
- Barışmak İçin Gitti, İstediği Cevabı Alamayınca Karısını Bıçakladı!
- Irak'ta Referandum İpleri Gerdi, İbadi Sert Çıktı: Yasal Değil Ve Tanımayacağız
- Kur'an Kursunda Cinsel Taciz Davasında Rekor Ceza!
- Son Dakika! Mehmetçik Pkk'ya Bomba Yağdırdı, 9 Terörist Öldürüldü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- 'altın Elbiseli Adam'ı Son Yolculuğuna Binlerce Motosikletli Uğurladı
- Madde Madde Terim - Tff Kavgası Ortaya Çıktı
- Ünlü Futbolcu Pogba'ya Benzeyen Kişi, Yunan Adası'nı Soyup Soğana Çevirdi
- Bursasporlu Mert Günok Takımdan Ayrıldı, Galatasaray'a Geliyor
- Maçta Yere Yığılan Futbolcu, Artık Yürüyüp Konuşamayacak
DÜNYA HABERLERİ
- Korkusuz Genç, Elleriyle Yakaladığı 3 Metrelik Pitonu Başından Öptü
- Polisle Girdiği Çatışmada 45 Kez Vuruldu, Ölüm Anı Görüntüleri 3 Yıl Sonra Yayınlandı
- Çin'de Akılalmaz Kaza! Yoldan Fırlayan Şişe Çocuğa İsabet Etti
- Annesinin İkiziyle Tanışan Bebeğin Kafası Karıştı
- Minik Dostlarımız Horlarken Bile Sevimlilikten Ödün Vermiyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar