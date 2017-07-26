Yeni büyükelçiler kararnamesi yayınlandı. Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakçı, Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan olurken, Dışişleri Müsteşar Yardımcısı Ahmet Gün ise BM Daimi Temsilcisi oldu.

Dışişleri Bakanlığı'nda yaz dönemi kararnamesiyle çeşitli ülke ve merkezlere atanan bazı büyükelçiler belli oldu.

MERVE KAVAKÇI KUALA LUMPUR'A BÜYÜKELÇİ OLDU

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliğine Murat Mercan, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevine Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Ahmet Muhtar Gün, Kuala Lumpur Büyükelçiliğine Merve Kavakçı atandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun atanan büyükelçileri telefonla arayarak veya bizzat görüşerek görev yerlerini tebliğ ettiği öğrenildi.

Yaz kararnamesiyle atanan büyükelçilerden bazıları şöyle:

"La Paz-Serap Özcoşkun, Manama-Kemal Demirciler, Seul-Ersin Erçin, Tokyo-Murat Mercan, Malabo-Şebnem Cenk, İslamabad-Mustafa Yurdakul, Tiflis-Ceren Yazgan, Valetta-Başak Türkoğlu, Sofya-Hasan Ulusoy, Kabil-Oğuzhan Ertuğrul, Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği-Ahmet Muhtar Gün, Libreville-Süphan Erkula, Stockholm-Emre Yunt, Brüksel-Levent Gümrükçü, Gatemala- Süleyman Gökçe, Santa Domingo-Ela Görkem, Budapeşte- Akif Oktay, Kuala Lumpur-Merve Kavakçı."

MERVE KAVAKÇI KİMDİR?

Fazilet Partisi'nden 18 Nisan 1999 seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak seçildi. 2 Mayıs 1999'da TBMM'de and içme törenine başörtülü gelince meclisten çıkartıldı. Bakanlar kurulu kararıyla ABD vatandaşı olduğunu bildirmediği için vatandaşlıktan çıkartıldı. 1999 yılında ABD'ye yerleşti. Halen Washington'da George Washington Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Merve Kavakçı yeniden T.C. kimliğine kavuşmuştu.

KİTAPLARI

Başörtüsüz Demokrasi: Tarih İçinde Tarih

Örtünün Altında Kalanlar

Siyasetin Oyunu

Dünyanın Güzel İnsanları

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İnsanlığa Hizmet Ödülü: Haus der kulturellen Aktivitat und Toleranz (2000, Avusturya)

İnsan Haklarının Gelişmesi ve Müslüman Kadının Güçlenmesi Çabalarının Tanınmasında

Örnek Hizmet Ödülü Uluslararası Kadın ve Çocuk Derneği (2000, ABD)

En Başarılı Kadınların Tanınması NAACP/GWU (2004, ABD)

Sosyal Adalet Takdirname Belgesi New York Universitesi (2006, ABD)

Dünyanın En Etkili 500 Müslümanı (Georgetown University) (2009, ABD)

Vefa Ödülü: İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) (2011, Türkiye)

Kaynak: haberinburada