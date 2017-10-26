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SON DAKİKA! BÜYÜKADA'DAKİ TOPLANTIYA KATILAN 8 TUTUKLU SANIĞIN TAMAMININ TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ


Son Dakika! Büyükada'daki Toplantıya Katılan 8 Tutuklu Sanığın Tamamının Tahliyesine Karar Verildi
Tarih : 26 Ekim 2017, 00:20
Puan Ver : Son Dakika! Büyükada'daki Toplantıya Katılan 8 Tutuklu Sanığın Tamamının Tahliyesine Karar Verildi(5/10)1

Son dakika haberi! Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada taleplere ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı, tutuklu sanıklardan 7'sinin adli kontrolle tahliyesine, sanık Veli Acu'nun ise tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti.

TUTUKLU SANIKLARIN SAVUNMASI ALINDI

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada tutuklu 8 sanığın savunması alındı, tutuksuz sanıkların savunmasının da bir sonraki celse alınacağı belirtildi.

Savunmaların ardından söz alan sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesine karar verilmesini talep etti.

SAVCI 7 TAHLİYE TALEP ETTİ

Bu taleplere ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı, tutuklu sanıklar Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser, Ali Ghravi, Günal Kurşun, İlknur Üstün, Nalan Erkem, Özlem Dalkıran ve Peter Frank Steudtner'in adli kontrolle tahliye edilmesine karar verilmesini istedi. Savcı, tutuklu sanıklardan Veli Acu'nun ise delil durumuna göre bu halinin devamına hükmedilmesini talep etti.

Duruşmaya, karar verilmek üzere ara verildi.

TAMAMI TAHLİYE EDİLDİ

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Büyükada'daki toplantıya ilişkin yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tümünün tahliyesine karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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