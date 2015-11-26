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SON DAKİKA! BÜYÜK İKRAMİYE BELLİ OLDU


SON DAKİKA! BÜYÜK İKRAMİYE BELLİ OLDU
Tarih : 26 Kasım 2015, 12:49
Puan Ver : Son Dakika! Büyük İkramiye Belli Oldu(5/10)3


Milli Piyango İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2015'te yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 55 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 3 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verilecek.Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi kapsamında ödenecek ikramiye tutarı ise 289 milyon 465 bin lira olacak. 








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