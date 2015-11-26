

Milli Piyango İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2015'te yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 55 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 3 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verilecek.Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi kapsamında ödenecek ikramiye tutarı ise 289 milyon 465 bin lira olacak.