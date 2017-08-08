SON DAKİKA! BODRUM 4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREMLE YİNE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 04: 46'da Muğla Bodrum'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Gökova Körfezi olarak belirledi ve büyüklüğünü 4.5 olarak belirledi.
DÜN AKŞAM DA 4.1 İLE SALLANDI
AFAD, saat 21: 25'te merkez üssü Muğla'nın Bodrum ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise 7.3 kilometre olarak ölçüldü.
Kaynak: haberinburada
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