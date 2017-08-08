Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 04: 46'da Muğla Bodrum'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkezini Gökova Körfezi olarak belirledi ve büyüklüğünü 4.5 olarak belirledi.

DÜN AKŞAM DA 4.1 İLE SALLANDI

AFAD, saat 21: 25'te merkez üssü Muğla'nın Bodrum ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise 7.3 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: haberinburada