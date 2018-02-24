SON DAKİKA! BM GÜVENLİK KONSEYİ, SURİYE'DE BİR AY İNSANİ ATEŞKES İLAN ETTİ
Son dakika... BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın da onayıyla Suriye'de bir ay "insani ateşkes" ilan etme kararı aldı.
BM Güvenlik Konseyi, daimi üye ve Esad rejiminin en büyük destekçisi olan Rusya'nın da onayıyla Suriye'de bir ay "insani ateşkes" kararı aldı.
"GÜVENLİ, ENGELSİZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR"
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Suriye'de bir ay "insani ateşkes" kararı aldı. Kararda, Suriye genelinde insani yardımların "güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir" bir şekilde ulaştırılabilmesi ve "durumu ağır hasta ve yaralıların" tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan "gecikmeden" çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edildi.
TASARI, KUVEYT TARAFINDAN HAZIRLANDI
İsveç ve BMGK şubat ayı dönem başkanı Kuveyt tarafından hazırlanan karar tasarısı Konsey'de oylamaya sunuldu.
ATEŞKES KARARI ALINDI
BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edilen tasarı ile Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Pkk'lı Teröristlerin Tuzakladığı Köylüler Yaşadıkları Dehşeti Anlattı
- Zayıflamak İsteyen Genç Kız, 8 Yıl Yatağa Bağlı Kaldıktan Sonra Öldü
- 'sefer Görev Emri' Çıkışının Ardından Milyonlar, E-Devlet'e Akın Etti
- Çalınan 3 Hollanda İneği, Kasapta Kesilmek Üzereyken Bulundu
- Edirne'de 500 Köpek Birden Ortadan Kayboldu
EKONOMİ HABERLERİ
- 3. Havalimanı'nda Temel Atma Töreninden Bin 358 Gün Sonra Işıklar Yakıldı
- Bolu Ve Kars'ta Şap Alarmı! Hayvan Pazarları Kapatıldı
- Ojeli Elleriyle Tamir Ettikleri Traktörü, Topuklu Ayakkabılarıyla Sürdüler
- Gece Yarısından Önce Depoları Doldurun! Pompaya Zam Geldi
- Ünlü Oyuncak Devi Battı! 200'den Fazla Mağazasını Kapatıyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Beyaz Saray'da Alarm! Bariyerlere Araç Çarptı, Giriş Ve Çıkışlar Kapatıldı
- Yüz Kızartıcı Suçtan Yargılanan Baba, Mahkeme Salonunda Boğazını Kesti
- Vahşet! Arkadaşlarını Eğlendirmek İçin Kediyi Fırına Atıp Öldürdü
- Ailesinin Servetine Konabilmek İçin Kiralık Katil Tuttu, Uyanık Baba Planları Bozdu
- Festivalde Üzerine Ağaç Devrilen Adam Öldü, Eğlence Durmadan Devam Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar