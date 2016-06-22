

Tatvan-Van karayolu üzerindeki Çağlayan Mahallesi girişindeki polis kontrol noktasına bu sabah saat 10.00'da PKK'lı teröristler saldırdı. Araçla polis noktasına gelen 3 PKK'lı terörist, ilk önce polis kontrol noktasına roketatarla ateş açtı.







Çevresi beton bloklarla çevrili zırhlı araçta görev yapan polislerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.







Çatışmalarda çevreden geçmekte olan mahalle sakini 3 vatandaş da yaralandı. Yaralı vatandaşlardan birinin durumu ağır. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA'nın haberinde ise vatandaşlardan birinin yaşamını yitirdiği belirtildi.







Bölgede arama ve operasyonlar sürüyor.