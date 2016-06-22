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SON DAKİKA... BİTLİS'TE TERÖRİSTLER POLİS NOKTASINA SALDIRDI


SON DAKİKA... BİTLİS'TE TERÖRİSTLER POLİS NOKTASINA SALDIRDI
Tarih : 22 Haziran 2016, 12:03
Puan Ver : Son Dakika... Bitlis'te Teröristler Polis Noktasına Saldırdı(9/10)8


Tatvan-Van karayolu üzerindeki Çağlayan Mahallesi girişindeki polis kontrol noktasına bu sabah saat 10.00'da PKK'lı teröristler saldırdı. Araçla polis noktasına gelen 3 PKK'lı terörist, ilk önce polis kontrol noktasına roketatarla ateş açtı.



Çevresi beton bloklarla çevrili zırhlı araçta görev yapan polislerin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



Çatışmalarda çevreden geçmekte olan mahalle sakini 3 vatandaş da yaralandı. Yaralı vatandaşlardan birinin durumu ağır. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA'nın haberinde ise vatandaşlardan birinin yaşamını yitirdiği belirtildi.



Bölgede arama ve operasyonlar sürüyor.








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