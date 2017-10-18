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Son Dakika... Beştepe'de Sürpriz Görüşme! Erdoğan İle Yıldırım Bir Araya Geldi
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Son Dakika... Beştepe'de Sürpriz Görüşme! Erdoğan ile Yıldırım Bir Araya Geldi

SON DAKİKA... BEŞTEPE'DE SÜRPRİZ GÖRÜŞME! ERDOĞAN İLE YILDIRIM BİR ARAYA GELDİ

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi şu saatlerde sürpriz bir görüşmeye ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı kabul ediyor.

Tarih : 18 Ekim 2017, 22:40
Puan Ver : Son Dakika... Beştepe'de Sürpriz Görüşme! Erdoğan İle Yıldırım Bir Araya Geldi(8/10)4

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım Beştepe'de sürpriz bir görüşme gerçekleştiriyor.

İÇERİĞİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Bilindiği gibi Erdoğan ile Yıldırım'ın rutin görüşmeleri perşembe günü gerçekleşiyordu.

Programda yer almayan görüşmenin içeriğiyle ilgili açıklama yapılmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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