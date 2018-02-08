SON DAKİKA! BENZİNE 16 KURUŞ İNDİRİM GELDİ
Benzinin litre fiyatında, bu gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş indirim yapıldı. İndirim sonrasında Ankara'da ortalama 5,85 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,69 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,79 liradan 5,63 liraya, İzmir'de 5,81 liradan 5,65 liraya düşecek.
25 OCAK'TA 12 KURUŞ ZAM YAPILMIŞTI
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
Benzinin litre fiyatına en son 25 Ocak'ta 12 kuruş zam yapılmıştı.
Kaynak: haberinburada
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