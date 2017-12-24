SON DAKİKA! BAŞBAKAN YILDIRIM: 2018 YILINDA KAMUYA 110 BİN PERSONEL ALINACAK!
Son dakika... Başbakan Binali Yıldırım, 2018 yılında kamuya toplamda 110 bin yeni personel alınacağı müjdesini verdi.
Başbakan Yıldırım'dan memur adaylarına yeni yıl müjdesi geldi. Yıldırım, 2018 yılında kamuya toplamda 110 bin yeni personel alınacağını söyledi.
MÜJDEYİ KİLİS'TE VERDİ
Başbakan Yıldırım, Kilis Valiliği'nde yaptığı konuşmada 2018 yılı için kamuya alınacak personel sayısıyla ilgili bilgi verdi.
"36 BİN SAĞLIK, 15 BİN ADALET, 9 BİN DİYANET PERSONELİ VE 20 BİN ÖĞRETMEN"
İşte Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkan bölümler:
2018'de devletin verdiği hizmetlerin daha kaliteli, daha eksiksiz bir şekilde yerine getirilebilmesi için Sağlık Bakanlığı'na 36 bin, Milli Eğitim Bakanlığı'na 20 bin, Adalet Bakanlığı'na 15 bin, Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 10 bin 900, üniversitelerimize 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na 2 bin ve üniversite hastanelerine 7 bin yeni personel alınacak.
Böylece bütün kurumlarımızda 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek.
Kaynak: haberinburada
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