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SON DAKİKA! BAŞBAKAN KABİNEYİ AÇIKLADI! 5 BAKAN GELDİ, 6 BAKAN GİTTİ


Son Dakika! Başbakan Kabineyi Açıkladı! 5 Bakan Geldi, 6 Bakan Gitti
Tarih : 19 Temmuz 2017, 15:00
Puan Ver : Son Dakika! Başbakan Kabineyi Açıkladı! 5 Bakan Geldi, 6 Bakan Gitti(7/10)3

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım, kameralar karşısına geçti, yeni kabineyi açıkladı. Kabineye beş yeni Bakan girdi, 6 bakanın yeri değişti.

Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Sağlık Bakanı değişti.

İŞTE YENİ BAKANLAR KURULU:

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIMBAŞBAKAN YARDIMCISI BEKİR BOZDAĞBAŞBAKAN YARDIMCISI MEHMET ŞİMŞEKBAŞBAKAN YARDIMCISI FİKRİ IŞIKBAŞBAKAN YARDIMCISI RECEP AKDAĞBAŞBAKAN YARDIMCISI HAKAN ÇAVUŞOĞLUADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜLAİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANI FATMA BETÜL SAYAN KAYAAVRUPA BİRLİĞİ BAKANI ÖMER ÇELİKBİLİM SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANI FARUK ÖZLÜÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI JÜLİDE SARIEROĞLUÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MEHMET ÖZHASEKİDIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLUEKONOMİ BAKANI NİHAT ZEYBEKCİENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAKGENÇLİK ve SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAKGIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI AHMET EŞREF FAKIBABAGÜMRÜK VE TİCARET BAKANI BÜLENT TÜFENKCİİÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLUKALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVANKÜLTÜR ve TURIZM BAKANI NUMAN KURTULMUŞMALİYE BAKANI NACİ AĞBALMİLLİ EĞİTİM BAKANI İSMET YILMAZMİLLİ SAVUNMA BAKANI NURETTİN CANİKLİORMAN ve SU İŞLERİ BAKANI VEYSEL EROĞLUSAĞLIK BAKANI AHMET DEMİRCANULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANI AHMET ARSLAN

16 Nisan referandumunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Başkanlığı görevini üstlenmesiyle birlikte kabine değişikliği gündeme gelmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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