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SON DAKİKA! BARZANİ 1 KASIM'DA YETKİLERİNİ DEVREDİYOR


Son Dakika! Barzani 1 Kasım'da Yetkilerini Devrediyor
Tarih : 28 Ekim 2017, 20:50
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Tartışmalı referanduma giderek dünyanın tepkisini üzerine çeken, Kerkük meselesiyle de Bağdat yönetimiyle karşı karşıya gelen Barzani'den yeni haber var.

1 KASIM'DA BIRAKIYOR

Reuters'ın haberine göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Lideri Barzani 1 Kasım'da bütün yetkilerini devredecek.

PARLAMENTOYA MEKTUP GÖNDERDİ

IKBY Parlamentosu Başkan Yardımcısı Cafer İbrahim Eminki, Mesud Barzani'nin bugün parlamentoya bir mektup gönderdiğini söyledi.

Rudaw'a konuşan Eminki, mektubun parlamento oturumunda okunduktan sonra, üyeler tarafında görüşüleceğini açıkladı.

Mektupla Barzani'nin 1 Kasım'da yetkilerini parlementoya devredeceği belirtiliyor.

DAHA ÖNCE YALANLANMIŞTI

Daha önce de Barzani'nin görevi bırakacağı iddia edilmiş ancak 16 Ocak 2017'de yalanlanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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