SON DAKİKA! BARZANİ 1 KASIM'DA YETKİLERİNİ DEVREDİYOR
Tartışmalı referanduma giderek dünyanın tepkisini üzerine çeken, Kerkük meselesiyle de Bağdat yönetimiyle karşı karşıya gelen Barzani'den yeni haber var.
1 KASIM'DA BIRAKIYOR
Reuters'ın haberine göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Lideri Barzani 1 Kasım'da bütün yetkilerini devredecek.
PARLAMENTOYA MEKTUP GÖNDERDİ
IKBY Parlamentosu Başkan Yardımcısı Cafer İbrahim Eminki, Mesud Barzani'nin bugün parlamentoya bir mektup gönderdiğini söyledi.
Rudaw'a konuşan Eminki, mektubun parlamento oturumunda okunduktan sonra, üyeler tarafında görüşüleceğini açıkladı.
Mektupla Barzani'nin 1 Kasım'da yetkilerini parlementoya devredeceği belirtiliyor.
DAHA ÖNCE YALANLANMIŞTI
Daha önce de Barzani'nin görevi bırakacağı iddia edilmiş ancak 16 Ocak 2017'de yalanlanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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