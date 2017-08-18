SON DAKİKA! BARCELONA'DAKİ SALDIRIYI DAEŞ ÜSTLENDİ
Reuters'in haberine göre İspanya'nın Barcelona kentinde meydana gelen ve 12 kişinin öldüğü 80 kişinin de yaralandığı çifte saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi.
Kaynak: haberinburada
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