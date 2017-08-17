İspanya'nın turistik kentlerinden Barcelona'da terör sadlrısı düzenlendi.

Turistlerin yoğun olarak bulunduğu Ramblas bölgesinde bir minibüs, kalabalığın arasına daldı.

İLK AÇIKLAMA: YARALILAR VAR

Polis yetkilileri yaptıkları ilk açıklamada vatandaşlardan bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardı. Olayda çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

METRO VE TREN SEFERLERİ DURDU

Olayın yaşandığı bölge yakınlarındaki tren ve metro istasyonları da kapatıldı. Polis yetkilileri olayın bir terör saldırısı olduğunu açıkladı.

Saldırganın, olaydan sonra yay olarak kaçtığı öğrenildi.

SİLAHLI 2 KİŞİ RESTORAN BASTI

İspanya minibüs saldırısı dehşetini yaşarken, aynı bölgede silahlı iki kişinin bir restoranı bastığı ve çevreye ateş ettiği haberleri geldi.

İspanya basını, iki saldırgandan birinin, minibüs şoförü olabileceğini yazdı.

Kaynak: haberinburada