SON DAKİKA! BARCELONA'DA TERÖR SALDIRISI: MİNİBÜS KALABALIĞA DALDI, SİLAHLI KİŞİLER RESTORAN BASTI
İspanya'nın turistik kentlerinden Barcelona'da terör sadlrısı düzenlendi.
Turistlerin yoğun olarak bulunduğu Ramblas bölgesinde bir minibüs, kalabalığın arasına daldı.
İLK AÇIKLAMA: YARALILAR VAR
Polis yetkilileri yaptıkları ilk açıklamada vatandaşlardan bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardı. Olayda çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
METRO VE TREN SEFERLERİ DURDU
Olayın yaşandığı bölge yakınlarındaki tren ve metro istasyonları da kapatıldı. Polis yetkilileri olayın bir terör saldırısı olduğunu açıkladı.
Saldırganın, olaydan sonra yay olarak kaçtığı öğrenildi.
SİLAHLI 2 KİŞİ RESTORAN BASTI
İspanya minibüs saldırısı dehşetini yaşarken, aynı bölgede silahlı iki kişinin bir restoranı bastığı ve çevreye ateş ettiği haberleri geldi.
İspanya basını, iki saldırgandan birinin, minibüs şoförü olabileceğini yazdı.
Kaynak: haberinburada
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