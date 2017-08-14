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SON DAKİKA! BAKIRKÖY'DE 2 MİLYON DOLARLIK SOYGUN


Son Dakika! Bakırköy'de 2 Milyon Dolarlık Soygun
Tarih : 14 Ağustos 2017, 13:10
Puan Ver : Son Dakika! Bakırköy'de 2 Milyon Dolarlık Soygun(6/10)2

Bakırköy'de içinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin önünü kesen soyguncular arabada bulunan 2 milyon doları çaldı. Soyguncularından peşinden koşan bir kişi açılan ateş nedeniyle hafif yaralandı.

2 MİLYON DOLARLIK ÇANTAYI ALIP KAÇTI

Soygun saat 08.30 sıralarında Florya Çatal sokakta meydana geldi. 2 milyon dolarlık liralık çantayla evden çıkan 3 kişi araçlarına bindi. Garajdan çıkan otomobilin önü içinde 4 kişinin bulunduğu soyguncular tarafından kesildi. Silan doğrultan soyguncular 2 milyon dolarlık çantayı alarak kaçtı.

1 KİŞİ YARALANDI

Olayı görerek soyguncuların peşinden koşan güvenlik görevlisi Mehmet Gül soyguncular tarafından açılan ateş sonrası yaralandı. Yaralı kişi çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Kurşunların isabet ettiği araçta olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Polis kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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