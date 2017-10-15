SON DAKİKA! BAĞDAT'IN KERKÜK'TE PKK VARLIĞI SAVAŞ SEBEBİ AÇIKLAMASINA BARZANİ'DEN JET YALANLAMA
Irak merkezi hükümetinden yapılan "Kerkük'teki PKK varlığı savaş ilanıdır." açıklamasına Erbil'den jet hızında yanıt geldi.
Barzani'nin danışmanı, Bağdat'ın PKK suçlamasına "Kerkük'te PKK varlığı yoktur." cevabını verdi.
GERİLİM DEVAM EDİYOR
Irak merkezi hükümeti ve Kuzey Irak'taki bölgesel yönetim arasında Kerkük üzerinden yaşanan gerilim devam ediyor.
GECE BOYU ÇTIŞTILAR
Dün gece PKK militanları ve Peşmerge birlikleri Tuzhurmatu merkezi Dedegaib bölgesine saldırmıştı. Ağır silahların da kullanıldığı çatışmalar gece boyu devam etmişti.
"KERKÜK'TE PKK YOK"
Yaşanan çatışmaların ardından Bağdat yönetimi Erbil'i "Kerkük'te PKK varlığı savaş sebebi sayılacak." sözleriyle uyarmıştı. Barzani'nin sözcüsü Bağdat'ın uyarısına "Kerkük'te PKK varlığı yok." sözleriyle yanıt vermiş.
Kaynak: haberinburada
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