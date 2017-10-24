SON DAKİKA! ATİLLA TAŞ, MURAT AKSOY VE DAVUT AYDIN TAHLİYE EDİLDİ
FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin devam eden davada şarkıcı Atilla Taş, gazeteci Murat Aksoy ve Davut Aydın tahliye edildi. Dava, 4 Aralık'a ertelendi.
29 SANIKLI DAVADA 23 SANIK TUTUKLU
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" suçlarından açılan dava dosyalarının birleştirilmesinin ardından, aralarında Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 23'ü tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, duruşma savcısı Atilla Taş ve Murat Aksoy'un tahliyesini talep etti.
SANIKLAR RAPORA İLİŞKİN BEYANDA BULUNDU
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanıkların Bank Asya'da hesabının bulunup bulunmadığı ve hesabının var ise örgüt talimatı sonrasında şüpheli bir durumun olup olmadığına ilişkin rapor ile bazı sanıkların örgütün şifreli mesajlaşma programı olan ByLock serverlarına erişimiyle ilgili raporun okunmasının ardından sanıklar raporlara ilişkin beyanda bulundu.
Sanıkların beyanının ardından, sanık avukatları tahliye taleplerini iletti. Avukatların ardından görüşünü açıklayan duruşma savcısı, Atilla Taş ve Murat Aksoy'un tahliyesini talep etti. Savcının talebini değerlendiren mahkeme heyeti Atilla Taş, Murat Aksoy ve Davut Aydın'ın tahliyesine karar verdi.
Kaynak: haberinburada
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