Çocukken Bacaklarıyla Dalga Geçilen Modeli Şimdi Görenler Gözlerini Alamıyor
İngiltere, Türk Vatandaşlarına Verdiği Süresiz Oturum İznini Kaldırdı
Polisi Görünce Balkondan Atladı, Kırık 2 Ayakla Kaçmaya Devam Etti
Son Dakika! Erdoğan'dan Ap'ye: Aklınızı Kendinize Saklayın
Ameliyatsız 26 Kilo Veren Zerrin Özer, Genç Kız Gibi Oldu
Türk Mühendisler Geliştirdi! Artık Havalimanlarında Kuş Uçmayacak
4,5 Yaşındaki Kıza Tecavüz Etmişti! Cezası Belli Oldu
Yasak Aşkıyla Ölüme Atlayan Gencin Karısından Mesaj Var!
6 İlde Büyük Çiftlik Bank Operasyonu! Çok Sayıda Gözaltı Var
Sürünerek Kaçarken Güvenlik Kamerasına Yakalanan Hırsızlar Polis Çıktı
Mucize Kurtuluş! 5. Kattan Atlayan Gürcü Kadın, Park Halindeki Aracın Üstüne Düştü
Skandal Karar! Yunanistan, Darbecilerin İadesini 3 Kez Reddetti
Son Dakika! Astana Zirvesinde Karar Çıktı: 2. Liderler Zirvesi 4 Nisan'da Ankara'da Yapılacak
Aym, Fetö'den Yargılanan Şahin Alpay İçin 2. Kez İhlal Kararı Verdi
2009 Yılı Polis Koleji Sınavı Soruşturmasında 49 Fetö Şüphelisi İçin Yakalama Kararı
Sivaslının Evinden Tarih Çıktı! El Yazması Kur'an-I Kerim Bulundu
Fetö Abisinin Bilgisayarından Cinsel İçerikli Çocuk Videoları Çıktı
Trabzonsporlu Okay Yokuşlu'nun Serbest Kalma Bedeli 7.5 Milyon Euro
Galatasaray Fenerbahçe Deplasmanına Çıkıyor! İşte Muhtemel 11
Halepçe Katliamının 30. Yılında Acılar Hala Çok Taze

Son Dakika! Astana Zirvesinde Karar Çıktı: 2. Liderler Zirvesi 4 Nisan'da Ankara'da Yapılacak

SON DAKİKA! ASTANA ZİRVESİNDE KARAR ÇIKTI: 2. LİDERLER ZİRVESİ 4 NİSAN'DA ANKARA'DA YAPILACAK

Son Dakika! Astana'daki Suriye görüşmelerinde, 2. Liderler Zirvesi'nin 4 Nisan'da Ankara'da yapılmasına karar verildi.

Tarih : 16 Mart 2018, 13:20
Puan Ver : Son Dakika! Astana Zirvesinde Karar Çıktı: 2. Liderler Zirvesi 4 Nisan'da Ankara'da Yapılacak(6/10)2

Türkiye-Rusya-İran Dışişleri Bakanları Kazakistan'da, Suriye konulu 9. Astana toplantısına katıldı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif katıldı. Görüşmelerde, 2. Liderler Zirvesi'nin 4 Nisan'da Ankara'da yapılmasına karar verildiği bildirildi.

"SURİYE'DEKİ ATEŞKESE KATKI SAĞLIYOR"

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye konulu Dışişleri bakanları toplantısı yapıldı. Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, toplantının açılışında, Astana sürecinde şimdiye kadar 8 toplantı gerçekleştirildiğini hatırlatarak, bu sürecin Suriye'de ateşkesin büyük ölçüde sağlanmasına katkıda bulunduğu söyledi.

Abdrahmanov, alıkonulanların serbest bırakılması, kayıp kişilerin kimlik tespiti ve cenazelerin teslim edilmesi konuları için oluşturulan çalışma grubunun dünkü ilk görüşmesinin büyük önem arz ettiğini belirterek, bunun çatışan taraflar arasındaki güveni artıracağına inandıklarını aktardı.

RUSYA VE ABD'YE DİYALOG ÇAĞRISI YAPTI

Astana sürecinin Cenevre'de Birleşmiş Milletler gözetimindeki görüşmelere katkı sağladığını dile getiren Abdrahmanov, Suriye'de bazı bölgelerde gerginliğin arttığına işaret etti. Abdrahmanov, Rusya ve ABD'yi yapıcı diyalog sürecini başlatmaya çağırdı.

"SOÇİ KONGRESİNDEN ÇIKAN KARARLARI DESTEKLİYORUZ"

Soçi'de 29-30 Ocak'ta yapılan Ulusal Diyalog Kongresi'nden çıkan sonuçları desteklediklerini, kongrede kararlaştırılan anayasa komitesi kurulmasının, Suriye'nin gelecekteki anayasal düzeninin temelini oluşturacağını vurgulayan Abdrahmanov, toplantıda Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarının bir yıllık iş birliğinin sonuçlarını ve gelecek dönemde atılacak adımları değerlendireceklerini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Astana  Zirvesinde  Karar  Çıktı  2  Liderler  Zirvesi  4  Nisan  
Da  Ankara  Da  Yapılacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER