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SON DAKİKA!.. ANKARA'DA EYLEM AMAÇLI KEŞİF YAPAN DEAŞ ÜYESİ YAKALANDI!


Son Dakika!.. Ankara'da Eylem Amaçlı Keşif Yapan DEAŞ Üyesi Yakalandı!
Tarih : 12 Ağustos 2017, 21:00
Puan Ver : Son Dakika!.. Ankara'da Eylem Amaçlı Keşif Yapan Deaş Üyesi Yakalandı!(9/10)5

Polis, DEAŞ'ın kanlı eylem planını yerle bir etti. Antalya'da 4 zanlının gözaltına alındığı DEAŞ'a yönelik operasyonda ele geçirilen dokümanları inceleyen ekipler, başkentte bazı önemli noktalarda eylem amaçlı keşif çalışmalarına ait notlara ulaştı.

DEAŞ'LI TERÖRİST ANKARA'DA KEŞİF YAPARKEN YAKALANDI

Araştırmayı derinleştiren Antalya ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, keşif çalışması yapan şüphelinin M.A. olduğunu tespit etti. Altındağ ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.A'nın bilgisayarına el konuldu.

Şüphelinin, Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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