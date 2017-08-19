Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!

SON DAKİKA! ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NE SERVET YILMAZ ATANDI


Son Dakika! Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne Servet Yılmaz Atandı
Tarih : 19 Ağustos 2017, 19:00
Puan Ver : Son Dakika! Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne Servet Yılmaz Atandı(5/10)1

Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, beklenmedik bir kararla emeklililik dilekçesini vererek yıllık izne ayrıldı. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz'ın, Karaaslan'dan boşalan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanacağı öğrenildi.

YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ SERVET YILMAZ

Ankara'nın yeni emniyet müdürü ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz oldu. Terör, KOM gibi kiritik ve operasyonel birimlerin bağlı olduğu Yılmaz, 2016 yılındaki kararname ile Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına getirilmişti. Yılmaz döneminde, terör ve KOM'da başta PKK ve FETÖ olmak üzere çok önemli operasyonlara imza atıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Son  Dakika  Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Ne  Servet  Yılmaz  Atandı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER