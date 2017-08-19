Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, beklenmedik bir kararla emeklililik dilekçesini vererek yıllık izne ayrıldı. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz'ın, Karaaslan'dan boşalan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanacağı öğrenildi.

YENİ EMNİYET MÜDÜRÜ SERVET YILMAZ

Ankara'nın yeni emniyet müdürü ise Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz oldu. Terör, KOM gibi kiritik ve operasyonel birimlerin bağlı olduğu Yılmaz, 2016 yılındaki kararname ile Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına getirilmişti. Yılmaz döneminde, terör ve KOM'da başta PKK ve FETÖ olmak üzere çok önemli operasyonlara imza atıldı.

Kaynak: haberinburada