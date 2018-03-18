NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Başakşehir, maçı fazlasıyla hak etti. Beşiktaş'ın bu kaçar mı denilecek bir tane pozisyonu yok. Başakşehir, bu maçta seyirci rekorunu kırmıştır" dedi.

ALTYAZI MEST ETTİ

Öte yandan maçın ilk yarısını değerlendiren Rıdvan Dilmen, ekrandaki Afrin altyazısıyla birlikte mest oldu, "Afrin'i askerlerimiz ele geçirmiş, tebrik ediyoruz hepsini gerçekten." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada