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Son dakika altyazısı, Rıdvan Dilmen'i mest etti

SON DAKİKA ALTYAZISI, RIDVAN DİLMEN'İ MEST ETTİ

NTV'de Başakşehir - Beşiktaş maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen "Afrin merkezi ele geçirildi." altyazısıyla mest oldu: Hepsini tebrik ediyoruz.

Tarih : 18 Mart 2018, 22:40
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NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'ı 1-0 yendiği maçı değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Başakşehir, maçı fazlasıyla hak etti. Beşiktaş'ın bu kaçar mı denilecek bir tane pozisyonu yok. Başakşehir, bu maçta seyirci rekorunu kırmıştır" dedi.

ALTYAZI MEST ETTİ

Öte yandan maçın ilk yarısını değerlendiren Rıdvan Dilmen, ekrandaki Afrin altyazısıyla birlikte mest oldu, "Afrin'i askerlerimiz ele geçirmiş, tebrik ediyoruz hepsini gerçekten." ifadelerini kullandı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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