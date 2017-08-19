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SON DAKİKA! AK PARTİLİ İKİ YÖNETİCİYİ ŞEHİT EDEN TERÖRİSTLER ÖLDÜRÜLDÜ


Son Dakika! AK Partili İki Yöneticiyi Şehit Eden Teröristler Öldürüldü
Tarih : 19 Ağustos 2017, 16:00
Puan Ver : Son Dakika! Ak Partili İki Yöneticiyi Şehit Eden Teröristler Öldürüldü(7/10)3

İçişleri Bakanlığı, 2016 yılında AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu ve 2017 Yılında AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'yi şehit edilen teröristlerin öldürüldüğünü açıkladı.

AK PARTİLİ İKİ YÖNETİCİNİN KANI YERDE KALMADI

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "2016 yılında AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Muştu ve 2017 Yılında AK Parti Özalp İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'nin şehit edilmesi, 15 Ağustos 2017 Tarihinde Van ili Başkale J.K.lığına yapılan silahlı saldırıda Esmanur Şengüller'in yaralanması olaylarının faili (4) BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir. " denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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