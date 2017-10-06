SON DAKİKA… AK PARTİ'Lİ FARUK ÇELİK AMELİYAT OLDU!
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Gıda Tarım Hayvancılık eski bakanı Faruk Çelik ameliyata alındı. Çelik'in neden ameliyata alındığı ise henüz öğrenilemedi.
AK Parti'li Faruk Çelik hastanede!
AMELİYATA ALINDI
Bursa Acıbadem Hastanesi'nde ameliyata alınan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Gıda Tarım Hayvancılık eski bakanı Faruk Çelik'in halen hastanede tedavi altında olduğu bildirildi.
Faruk Çelik'in neden ameliyata alındığı ise henüz öğrenilemedi.
Kaynak: haberinburada
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