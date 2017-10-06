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Son dakika… AK Parti'li Faruk Çelik ameliyat oldu!

SON DAKİKA… AK PARTİ'Lİ FARUK ÇELİK AMELİYAT OLDU!

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Gıda Tarım Hayvancılık eski bakanı Faruk Çelik ameliyata alındı. Çelik'in neden ameliyata alındığı ise henüz öğrenilemedi.

Tarih : 06 Ekim 2017, 00:00
Puan Ver : Son Dakika… Ak Parti'li Faruk Çelik Ameliyat Oldu!(9/10)5

AK Parti'li Faruk Çelik hastanede!

AMELİYATA ALINDI

Bursa Acıbadem Hastanesi'nde ameliyata alınan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Gıda Tarım Hayvancılık eski bakanı Faruk Çelik'in halen hastanede tedavi altında olduğu bildirildi.

Faruk Çelik'in neden ameliyata alındığı ise henüz öğrenilemedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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