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Son Dakika! Afrin'de Terör Örgütünün Tuzakladığı Binada Patlama: 11 Ölü

SON DAKİKA! AFRİN'DE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TUZAKLADIĞI BİNADA PATLAMA: 11 ÖLÜ

Son dakika! Terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezindeki 4 katlı binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 sivil ile 4 ÖSO mensubu yaşamını yitirdi.

Tarih : 19 Mart 2018, 10:50
Puan Ver : Son Dakika! Afrin'de Terör Örgütünün Tuzakladığı Binada Patlama: 11 Ölü(6/10)2

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezindeki 4 katlı binada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 sivil ile 4 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu yaşamını yitirdi.

ÇEVREDE BÜYÜK HASAR OLUŞTU

ÖSO mensupları, dün akşam saatlerinde Ahmed Şahavi Mahallesi'ndeki 4 katlı binada arama yaptıkları sırada teröristlerce tuzaklanan bomba infilak etti.

Patlamada ilk belirlemelere göre 7 sivil ile 4 ÖSO mensubu hayatını kaybetti. Çevredeki çok sayıda bina ve araç da zarar gördü.

GÜN AĞARINCA ETKİSİ ORTAYA ÇIKTI

Patlamanın etkisi gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın meydana geldiği noktada 4 metre derinliğinde çukur oluştuğu ve birçok binanın kullanılamaz hale geldiği görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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