SON DAKİKA! AFRİN OPERASYONUNDA 48. GÜN! CİNDERES TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ
Afrin operasyonunun 48. gününde TSK ve ÖSO, Cinderes belde merkezini teröristlerden temizledi. Sıcak çatışma yaşanıyor.
TSK tarafından 20 Ocak'ta, Türkiye'nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlere yönelik başlatılan ' Zeytin Dalı Harekatı'nda 48'inci güne girildi. TSK ve ÖSO, Afrin'in Cinderes belde merkezini ele geçirdi. Teröristlerle çatışmalar yer yer sürüyor.
SON 24 SAATTE 3055 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Genelkurmay Başkanlığı'nca terör örgütü hedeflerinin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesi ile sürdürülen harekatın başından bu yana 115'i son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 55 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Kaynak: haberinburada
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