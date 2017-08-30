SON DAKİKA... ADIYAMAN'DA ASKERİ ARACIN GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA!
Adıyaman'da, askeri aracın geçişi sırasında menfezde patlama meydana geldi.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ
Olay, saat: 17.30 sıralarında Adıyaman- Çelikhan karayolunun 12'nci kilometresindeki Kuyucak yol ayrımında meydana geldi.
Menfeze tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında patladı. Bölgeye çok sayıda takviye güvenlik gücü ile sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Kaynak: haberinburada
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